Ağabala Ramazanovu "Qarabağ"dan ayrı düşdü

Hazırlığını Avstriyada davam etdirən "Qarabağ" səfərdə ilk məşqinə çıxıb.

Fanat.Az xəbər verir ki, səhər məşqini fitnes zalında keçirən komanda günün ikinci hazırlığna yerli vaxtla saat 19:00-da (Bakı vaxtıyla 21:00) meydançada çıxıb. Məşqdən öncə futbolçularla kiçik toplantı keçirən baş məşqçi Qurban Qurbanov qısa söhbət edib və məşq proqramını komandaya təqdim edib.

İki qrup halında olan komanda çalışmalara "kvadrat"la başlayıb. Hazırlığın ikinci yarısında isə futbolçular fiziki tapşırıqları yerinə yetirərək məşqi başa vurub. Ağabala Ramazanov isə fərdi məşqlə kifayətlənib.

Fanat.Az

