Bakıda qadınlar arasında dava-dalaş olub.

Milli.Az lent.az-a istinadən bildirir ki, K.Kərimov küçəsində yaşayan 33 yaşlı Əsmər Qasımova Xətai rayon Polis İdarəsinə müraciət edərək bildirib ki, qonşuluqda yaşayan Nuranə adlı qadın tərəfindən döyülüb. Şikayətçi bildirib ki, dava binanın həyətində baş verib və qonşusu onu döyərək xuliqanlıq edib.

Milli.Az

