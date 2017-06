Bakıda naməlum şəxslər tərəfindən qaçırılmış avtomobil əzilmiş vəziyyətdə tapılıb.

Milli.Az lent.az-a istinadən bildirir ki, gecə saatlarında S.Orucov küçəsi 2 ünvanının qarşısında Əhmədov Mustafa Ramiz oğluna məxsus "VAZ 21011" qaçırılıb. Aparılan axtarış tədbirləri nəticəsində avtomobil Cavadxan küçəsində ön və qapı hissəsi əzilmiş vəziyyətdə tapılıb.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.