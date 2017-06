Daha bir ölkənin ciyərləri yandı: Ən azı 39 ölü

Portuqaliyada meşə yanğınları nəticəsində ölənlərin sayı 39 nəfərə çatıb, 59 nəfər xəsarət alıb.

Publika.az xəbər verir ki, rəsmi şəxslər qurbanların çoxunun gəzintiyə çıxan şəxslər olduğunu bildiriblər.

Portuqaliyanın Baş naziri Antonio Kosta bildirib ki, hazırda yanğınları söndürmək üçün 1800-dən çox yanğınsöndürən çalışır. Alovların sürətlə yayılması işi çətinləşdirir:

"Təəssüf ki, bu meşə yanğınları baxımından son illərdə gördüyümüz ən böyük faciə kimi görünür. Ölənlərin sayı arta bilər. Prioritetimiz hələ də təhlükədə olan insanları xilas etməkdi".

Bundan əvvəl meşə yanğınları zamanı 25 nəfərin öldüyü açıqlanmışdı.



Qeyd edək ki, şənbə günü ölkənin bir sıra regionlarında temperatur 40 dərəcəyə çatıb. Meşə yanğınları Pedroqan-Qrandi bələdiyyəsində başlayıb. Yanğın sürətlə yayılıb, bir neçə yaşayış məntəqəsini əhatə edib.

