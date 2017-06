Ramazan bayramı günlərində 5 gün iş olmayacaq.

Tətil günləri artıq gələn həftədən başlayır. Belə ki, bu il Ramazan bayramı və Silahlı Qüvvələri Günü üst-üstə düşdüyünə görə, qeyri-iş günlərinin sayı artacaq.

Nazirlər Kabinetinin təqviminə əsasən, iki bayram eyni günə təsadüf etdiyindən, iyunun 28-i, yəni çərşənbə günü də istirahət günüdür.

Beləliklə, hər iki bayram münasibəti ilə şənbə və bazar günləri də daxil olmaqla 5 gün (24, 25, 26, 27 və 28 iyun) qeyri-iş günü olacaq. (qafqazinfo)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.