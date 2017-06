Bakı. Trend:

Portuqaliyada meşə yanğınlarının qurbanların sayı 39-dək artıb.

Trend-in RİA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu haqda Publico nəşri xəbər verir.



Portuqaliyanın daxili işlər üzrə dövlət katibi Xorxe Qomesin sözlərinə görə 39 nəfərin ölüb, 59 nəfər xəsarət alıb.



Daha əvvəl 24 nəfərin həlak olması barədə xəbər verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.