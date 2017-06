Bakı. 18 iyun. REPORT.AZ/ AFFA-nın ilk prezidenti Fuad Musayevlə vida mərasimi başlanıb.

"Report"un məlumatına görə, "Təzə Pir" məscidində təşkil olunmuş mərasimdə mərhumun yaxınları, AFFA rəhbərliyi, o cümlədən federasiyanın vitse-prezidenti Elşad Nəsirov, baş katib Elxan Məmmədov, futbol veteranları, keçmiş prezident Ayaz Mütəllibov, millət vəkili Vahid Əhmədov, Arif Rəhimzadə və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edir.



