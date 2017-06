10 yaşlı proqramçı dünyanı şoka saldı - 6 yaşından sayt yığır - FOTOLAR

"Apple" firmasının keçirdiyi konfransda dünyanın dörd bir yanından 5 mindən çox proqramçı iştirak edib.

Publik.az xəbər verir ki, konfransın ən kiçik iştirakçısı Avstraliyanın Melburn şəhərində yaşayan 10 yaşlı Yuma Soerianto olub.

10 yaşlı Yumanın bu günə qədər 5 proqram yığdığı deyilib. Həmçinin kiçik proqramçının "Youtube" sosial şəbəkəsində istifadəçilərə proqram yığmağın sirrlərini öyrətdiyi kanalı da var.

6 yaşından proqram və sayt yığmağa başlayan Yumo çoxsaylı proqramlaşdırma oyunları izlədiyini deyib.

Yuma öz üzərində işləyərək gələcək üçün dünyada inqilab yaradacaq proqramlar hazırlamaq istədiyini qeyd edib.

Könül Cəfərli

