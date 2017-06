"S-400 raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı Rusiya ilə son texniki dəyərləndirmələr aparılır".

Milli.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Türkiyə Müdafiə naziri Fikri İşıq deyib.

"Bu texniki qiymətləndirmələr qısa müddətdə bitəcək. Artıq siyasi qərar verilməsi mərhələsindəyik", - İşıq qeyd edib.

Milli.Az

