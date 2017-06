Uzun illərdir Paris Sen-Jermen və Çin klublarından dəhşətə gətircək dərəcə yüksək transfer təklifləri alan Kriştianu Ronaldunun yeni klubu bəlli olub.

Publika.az a24.az-a istinadən xəbər verir ki, ingilislərə görə məşhur futbolçunun yeni klubu Mançester Yunayteddir.

Portuqaliyalı futbolçunun 8 il öncə ayrıldığı komanda ilə hələ də yaxşı münasibətləri var.

Bu səbəbdən futbolçu İngiltərə nəhənginə geri dönə bilər. BBC-nin xəbərinə görə Kriştianu Ronaldu artıq komanda ilə görüşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.