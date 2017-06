Heydər Əliyev Mərkəzinin parkında karate dərsi - FOTO

Bu gün səhər Heydər Əliyev Mərkəzinin parkında uşaqlar üçün karate dərsi təşkil olunub.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, iki saata yaxın davam edən dərsi 5 dəfə dünya çempionu, 13 dəfə Avropa çempionu, "Bakı-2015" Avropa Oyunlarının və "Bakı-2017" 4-cü İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi Rafael Ağayev keçib.

Qeyd edək ki, Mərkəzin parkında ənənəvi olaraq müxtəlif tədbirlər, eləcə də dərslər təşkil olunur. Parkdakı tədbirlərə giriş sərbəst və ödənişsizdir.

Tədbirlər barədə elanları Heydər Əliyev Mərkəzinin Facebook və Instagram səhifələrindən izləmək olar.

