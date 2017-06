Rio olimpiadasının gümüş, I Avropa Oyunlarının qızıl medalçısı, boks üzrə milli komandamızın kubalı üzü Lorenso Sotomayorun fotoları yayılıb.

Şəkillər “facebook”dakı səhifələrin birində paylaşılılıb.

O, iki ayrı-ayrı xanımla fərqli məkanlarda çox səmimi poz verərək şəkil çəkdirib.

Xatırladaq ki, Sotomayorun Azərbaycan millsinin tərkibində çıxış etməsi üçün 1 milyondan çox pul xərcləndiyi iddia edilirdi.

Fanat.Az

