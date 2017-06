Qrenlandiyanın qərb sahillərində baş verən rixter cədvəli üzrə 4 bal gücündəki zəlzələdən sonra sunami baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, təbii fəlakət nəticəsində adanın sahilyanı bölgələrini su basıb. Xeyli sayda tikiliyə ziyan dəyib. Bölgədən yüzlərlə sakin təxliyyə edilib. Tələfat barədə məlumat olmasa da, yerli dairələr ölənlərin olduğunu istisna etmir.

Sübhan / METBUAT.az

