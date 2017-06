Fələstinlilər "Məscidi-Əqsa"da ibadət etdikləri zaman israil polisinin hücumuna məruz qalıblar.

Milli.Az "qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, məsciddəkilər polisə qarşılıq və münaqişə düşüb.

Polis ibadət edənlərə qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib.

Hücumun səbəbi bilinmir.

Milli.Az

