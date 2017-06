Bu ölkədə nə bayram günləri var, nə də məzuniyyət... bəs başqalarında?

Hazırda məzuniyyətin əsl vaxtıdır. Zəhmətimizlə haqq etdiyimiz bu istirahət günlərini harada və necə keçirəcəyimiz barədə düşünürük.

Publika.az əcnəbi ölkələrdə bayram və məzuniyyət günlərinin neçə gün olması barədə araşdırma aparıb. Bir məsələni qeyd edək ki, hər bir ölkənin mədəniyyətindən və sosial-iqtisadi siyasətindən asılı olaraq, illik təqvimdə qeyri-iş günlərinin sayı olduqca fərqlidir. Məsələn, ABŞ qanunvericiliyində məzuniyyətlə bağlı hər hansısa bir qayda yoxdu. Burda məzuniyyət və qeyri-iş günləri hər bir qurum, təşkilat və ya şirkətin öz daxili siyasətinə görə tənzimlənir. Asiya ölkələrində isə məzuniyyət vaxtını tam olaraq istifadə etmək ümumiyyətlə yaxşı hal sayılmır, buna görə də onlar rəsmi məzuniyyətdən daha az istirahət edirlər.

