Portuqaliyanın mərkəzi əyalətlərində baş verən meşə yanğınları nəticəsində 70-ə qədər insan dünyasını dəyişib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, təbii fəlakət nəticəsində 50-dən çox insan yaralanıb. Hökumət çoxsaylı insan tələfatı ilə əlaqədar ölkədə 3 gün matəm elan edib.

Sübhan / METBUAT.az

