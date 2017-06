Stevan Yovetiçin taleyinə aydınlıq gəldi

Stevan Yovetiç müqavilə ilə məxsus olduğu "İnter"ə qayıdacaq. "Sevilla"nın ötən mövsüm icarə əasında heyətə cəlb etdiyi çernoqoriyalı forvarda görə 14 milyon avro transfer qiymətini ödəməsi gözlənilirdi.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Əndəlus klubunun idman direktoru Oskar Arias Yovetiçi məvacibinin yüksək olması səbəbindən almadıqlarını bildirib.

"Bizim "Manchester City", "Barcelona", "Chelsea" və ya "Real" kimi büdcəmiz yoxdur. Reallıq budur ki, Yovetiçi komandada saxlaya bilmərik" - Arias deyib.

Milli.Az

