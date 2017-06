Cocuq Mərcanlıda 6 891 ədəd qəlpə aşkarlandı

Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik (ANAMA) 13-18 iyun 2017 -ci il tarixlərində Cəbrayıl rayonu, Cocuq Mərcanlı kəndi ərazisində keçirilən əməliyyat barədə həftəlik operativ məlumat yayıb.



Milli.Az bildirir ki, ANAMA-dan APA-ya verilən məlumata görə, Cocuq Mərcanlı kəndində 13-18 iyun tarixlərində 6 891 ədəd qəlpə aşkar edilib, mina və partlamamış hərbi sursat (PHS) aşkar edilməyib.



Nəticə etibarilə 149 455 kv.m (14.95 ha) ərazi tam təmizlənib, 73 900 kv.m (7.39 ha) ərazi isə xüsusi mexaniki vasitələrlə təmizləmə üçün hazırlanıb.

Milli.Az

