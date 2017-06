Bəhreyn hökuməti ABŞ-ın rəhbərliyi altında İŞİD terror qruplaşması ilə mübarizə üzrə koalisiyanın tərkibində xidmət edən Qətər hərbçilərinə 48 saat ərzində ölkəni tərk etmək əmri verib.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə "RİA Novosti"yə vəziyyətlə yaxından tanış olan mənbə məlumat verib.

Qətər hərbçilərini Bəhreynə 2014-cü ildə göndərib. Onların dəqiq sayı məlum deyil.

"Onlar hələ ki, bazadadırlar, lakin, çox güman ki, yaxın iki gündə gedəcəklər", - deyə o əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.