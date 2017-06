İyunun 7-də Andaman dənizində qəzaya uğramış Myanmaya məxsus hərbi təyyarənin "qara qutu"su aşkar edilib.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, təyyarənin "qara qutu"sunun iki elementi - səsyazan və parametrləri qeyd edən aparatlar yaxınlıqdakı hərbi gəmiyə yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, təyyarə qəzaya uğrayan zaman göyərtəsində 122 nəfər olub. İndiyədək onlardan yalnız 92 nəfərinin cəsədi tapılıb.

Milli.Az

