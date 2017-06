Model-aparıcı Ebru Şallı onlayn alış-veriş saytlarından biri üçün xüsusi kolleksiya hazırlayıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, modelin budəfəki çimərlik geyimi kolleksiyasında həm idman, həm də klassik tərz üstünlük təşkil edir. Ebrunun çimərlik geyimi kolleksiyası ümumilikdə 29 geyimdən ibarətdir.

