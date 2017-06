Heydər Əliyev Mərkəzinin parkında həftə sonları müxtəlif əyləncə proqramları təşkil edilir.

Mərkəzdən Publika.az-a verilən məlumata görə, bu həftəsonu isə Mərkəzin parkında “BuzZ band”in konserti olub.

Şəhər sakinləri və qonaqlar gözəl musiqilərin sədaları altında dincəlib və rəqslər ediblər.

