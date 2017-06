Bakı. 18 iyun. REPORT.AZ/ Abşeronda uşaq ölümü ilə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Mehdiabad qəsəbəsində qeydə alınıb.

Belə ki, 2013-cü il təvəllüdlü Həsənova Müşgünaz Pərviz qızı evdə oyun oynayarkən ehtiyatsızlıqdan əlini elektrik sayğaçının açıq naqilinə vurub. Nəticədə cərəyan onu divara çırpıb və uşaq hadisə yerində ölüb.

Fakt araşdırılır.



