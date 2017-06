Bakı. Trend:

Fransada keçirilən parlament seçkilərinin ikinci turun ilkin nəticələri açıqlanıb.

Trend-in məlumatına görə, ölkə prezidenti Emmanuel Makronun "İrəli, Respublika" hərəkatı inamla qalıb gəlir.



Bülletenlərin 56,76% hesablanmasından sonra "İrəli, Respublika" 41,25% seçici səsi toplayıb. İkinci yerdə 22,59% səslə "Respublikaçılar" partiyası yerləşib. Marin Le Penin “Milli Cəbhə” partiyası 9,93% səslə üçüncü yerdədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.