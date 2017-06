Hamilə qadınların körpələrinin ultrasəs görüntülərinə hamımız alışmışıq. Bizə qəribə, qeyri-adi görünmür. Amma heyvanların ultrasəs görüntüləri sizi çox təəccübləndirəcək. Milli.Az lent.az-a istinadən həmin görüntüləri təqdim edir.

Tısbağa

İt

İlan

Yarasa

Pişik

Qızıl quyruqlu şahin

Siçan

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.