Gəncədə dərman zəhərlənməsi olub.

APA-nın qərb bürosunun verdiyi məlumata görə, şəhər sakini, 1997-ci il təvəllüdlü Rövşanə Məmmədova dərman zəhərlənməsi əlaməti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona tibbi yardım göstərilib.

Vəziyyətinin normal olduğu bildirilir. R. Məmmədovanın hansı şəraitdə zəhərləndiyi hələ ki, məlum deyil.

