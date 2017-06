Yaşlandıqca nəvələrinin gülüş obyektinə çevrilən amerikalı yaşlı qadın uzun illərdir ki, asqıra bilmir.

Allergiyası olduğu güman edilən yaşlı qadının asqırmağa çalışdığı anlar nəvələri tərəfindən lentə alınıb. Görüntülər sosial şəbəkələrdə inanılmaz dərəcədə maraqla izlənilib.

Milli.Az həmin görüntüləri təqdim edir. (publika.az)

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

