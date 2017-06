Müğənni İbrahim Tatlısəs gözlənilməz qərarı ilə hər kəsi təəccübləndirib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, İstanbulu tərk edərək İzmirə köçüb. O, yeni açdığı məkanının fotosunu paylaşaraq yazıb:

"Mən də artıq buradayam. Dərdimiz, kədərimiz bir olacaq. Məni İzmirdə qəbul etsəniz, siz izmirlilərlə birlikdə yaşayacağam".

Milli.Az

