Bakı. Trend:

İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu İŞİD terrorçuların Suriyadakı bazalarına raket zərbəsi endirib.

Trend-in "Tasnim" agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, İran Suriyanın şərqində yerləşən terrorçuların mövqelərinə orta mənzilli ballistik raketlərlə atəş açıb.

Bildirilir ki, raket zərbəsi "Tehrana edilən hücuma cavab" olaraq endirilib.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.