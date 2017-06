Bu qadın iki ildə milyonçu oldu - FOTO

İngilis Viktoriya Molyeneua körpəsi anadan olduqdan sonra onunla yaxşı maraqlanaq üçün işindən istefa verməli olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, bu ərəfədə uşağına yaxşı gələcək hazırlamaq üçün bekar qalmayıb. 2015-ci ildə körpənin yataq otağından başlayaraq bir şirkət quran Viktoriya gözlənilmədən böyük uğur qazanıb.

28 yaşlı qadın "Facebook"da hesab açaraq hazırladığı geyimləri paylaşmağa başlayıb. Ancaq daha əvvəl bu peşədə təcrübəsi olmayan qadın çətinlik çəksə də, qısa müddətdə gündəlik min sifariş qəbul edib. Hazırda milyon dollarlıq dövriyyəsi olan "What That Trend" şirkəti İngiltərənin ən məşhur markaları ilə əməkdaşlıq edir. Sosial mediada 2 milyondan çox izləyici olan şirkətin büdcəsi 7 milyon funt sterlinqdir.

Milli.Az

