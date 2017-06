Aktyor Bred Pitdən ayrılan aktrisa Ancelina Coli uşaqlarını Los-Ancelesdən aparıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, onun "Atalar günü"ndən bir gün əvvəl bunu etməsi isə birmənalı qarşılanmayıb. Medianın fikrincə, Ancelina və uşaqları həmin günü aktyorla keçirmək istəməyiblər.

Bu aralar çox kədərli görünən Bred Pit isə Los-Ancelesdə paparassilərin hədəfinə düşüb.

Milli.Az

