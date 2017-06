Bakı. Trend:

ABŞ Tabka şəhərin yaxınlığında Suriya Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarəni vurub.

Trend-in məlumatına görə, Suriyanın qırıcısı əməliyyatdan qayıdarkən vurulub.

Xəsarət alanlar barədə məlumat verilmir.

