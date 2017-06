Marin Le Pen ilk dəfə Fransa parlamentinin tərkibinə daxil olub

Bakı. 19 iyun. REPORT.AZ/ "Milli cəbhə" partiyasının rəhbəri Marin Le Pen ilk dəfə olaraq Fransa parlamentinin Aşağı palatasının tərkibinə daxil olub.

"Report" xəbər verir ki, Milli Məclisə keçirilən seçkilərin II turundan sonra Le Pen ölkənin şimal-qərbindənki seçki dairəsində təqribən 59 faiz səs toplayıb.

İlkin məlumatlara əsasən, "Milli Cəbhə" Milli Məclisdə 4-dən 6-ya qədər mandat əldə edə bilər. Bu partiya üzvlərinə parlamentin Aşağı palatasında öz fraksiyasını yaratmaq imkanı verməyəcək, çünki bunun üçün ən azı 15 mandat lazımdır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.