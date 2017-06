Bakıda əmlakı qəsdən məhv etmə hadisəsi qeydə alınıb.

Publika.az xəbər verir ki, Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində yaşayan Süleymanov Kərəm Əhəd oğlu polisə müraciət edərək bildirib ki, ona məxsus olan “Hyundai Tucson” markalı avtomobil yandırılıb.

Şikayətçinin sözlərinə görə, Orxan adlı şəxs onun Ə.Kərim küçəsində saxladığı avtomobili sübh tezdən – saat 05 radələrində üstünə benzin tökərək yandırıb. (Lent.az)

