Bakı. 19 iyun. REPORT.AZ/ Londonda sürücü furqonu insan izdihamının üzərinə sürüb, ərazi polis tərəfindən mühasirəyə alınıb.

"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

Polis hadisə nəticəsində bir neçə nəfərin öldüyünü, bir nəfərin saxlanıldığını məlumat verib.



