ABŞ-ın Montana ştatında yaşayış binasının qismən uçması nəticəsində azı 50 nəfər xəsarət alıb.

APA-nın TASS agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, insident Leyksayd yaşayış məntəqəsi yaxınlığında qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, meşə massivində yerləşən kottecin eyvanı uçub. Xəsarət alanlar xəstəxanalara yerləşdirilib. Onlardan 2-in vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.