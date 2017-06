Londonda yenidən terror həyəcanı

Londonda furqon tipli avtomobil piyadaları vurub, xəsarət alanlar var.

APA-nın xəbərinə görə, bu barədə Skotland-Yardın məlumatında bildirilir.

İlkin məlumata əsasən, hadisə nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb. Həmçinin bir nəfərin saxlanıldığı bildirilir. İnsidentin terrorla əlaqəli olub-olmadığı araşdırılır.

Xatırladaq ki, martın 22-də Londonun mərkəzində sürücü avtomobillə bir neçə piyadanı vurub, daha sonra maşından düşərək polisi bıçaqla qətlə yetirib. Qatil hadisə yerində polis tərəfindən öldürülüb. Terror aktı nəticəsində 4 nəfər ölüb, 50 nəfər xəsarət alıb.

İyunun 3-də isə “London-Bric” körpüsündə sürücü mikroavtobusu piyadaların üstünə sürüb. Daha sonra bıçaqla silahlanmış şəxslər insanlara hücum edərək xəsarətlər yetiriblər. Hadisə nəticəsində 8 nəfər ölüb, 48 nəfər xəsarət alıb. Hadisəni törədən 3 nəfər polis tərəfindən güllələnib.

