Londonda naməlum şəxs məscid yaxınlığında bıçaqla insanlara hücum edib

Bakı. 19 iyun. REPORT.AZ/ Londonun Finsberi parkı ərazisindəki məscid yaxınlığında bıçaqla silahlanmış şəxs yoldan keçənlərə hücum edib.

"Report" "Reuters"ə istindən xəbər verir ki, insident nəticəsində ən azı bir nəfər xəsarət alıb.

Bu hadisədən bir qədər əvvəl sözügedən ərazidə sürücü furqonu məsciddən çıxan insanların üzərinə sürüb. Hadisə nəticəsində 10-dan çox insanın yaralandığı, 2 nəfərin öldüyü bildirilir. Hadisəni törədən şəxs saxlanılıb.

İki hadisə arasında bir bağlılığın olub-olmadığı barədə məlumat verilmir.



