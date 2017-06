Londonda furqon tipli avtomobil məsciddən çıxan insanların üzərinə sürüb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Yol bağlanılıb.

Bildirilir ki, hadisə nəticəsində azı 10 nəfər xəsarət alıb, bir nəfər saxlanılıb.

Milli.Az

