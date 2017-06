Lənkəran. 19 iyun. REPORT.AZ/ Lənkəranda qətl hadisəsi baş verib.

"Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, hadisə Lənkəran şəhəri, Məhəmməd Əsədov küçəsi, 13 ünvanında qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, 1964-cü il təvəllüdlü İsmayılova Almagül ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşı tərəfindən balta ilə qətlə yetirilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.