Bakı. 19 iyun. REPORT.AZ/ Bu gün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlar aparmaq üçün Azərbaycana gələcəklər.

"Report" xəbər verir ki, vasitəçilər bundan əvvəl Ermənistanda olublar.

Onlar, həmçinin iyunun 12-də Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə səfər ediblər.



