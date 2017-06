Türkyənin müxalifət Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Kamal Kılıçdaroğlunun qardaşı Cəlal Kılıçdaroğlu aclıq aksiyasına başlayıb.

Trend-in məlumatına görə, Türkiyə mətbuatı aclıq aksiyasının səbəbi olaraq Cəlal Kılıçdaroğlunun öz qardaşına etiraz etməsi göstərilir.

Belə ki, Cəlal Kılıçdaroğlunun müxalifətçi qardaşının Gülən hərəkətini dəstəkləməsinə etiraz olaraq aclıq aksiyasına başlaması bildirilir.

