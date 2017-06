"Beşiktaş" bu il Azərbaycana gələcək. Fanat.Az xəbər verir ki, bu barədə klubun prezidenti Fikrət Orman açıqlama verib.

"Vətən" qəzetinə danışan klub rəhbəri bu il ölkəmizə səfər edəcəklərini bildirib: “Müsəlman ölkələrində rəğbət qazana bilərik. Məsələn, Azərbaycanda inanılmaz sayda “Beşiktaş” azarkeşi var. Keçən il ora səfər edə bimədik. Amma bu il Azərbaycana gedəcəyimiz dəqiqləşib".

Fanat.Az

