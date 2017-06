Bakı. 19 iyun. REPORT.AZ/ Türkiyənin Çorum şəhərində avtobus körpüdən aşıb.

“Report” "Haber7"yə istinadən xəbər verir ki, hadisə Çorum-Sungurlu avtomobil yolunun 40-cı kilometrliyində baş verib.

Nəticədə sürücü də daxil olmaqla 48 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 3-nün vəziyyəti ağırdır.

Avtobus Giresundan Ankaraya doğru hərəkət edib.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.











