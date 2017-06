Hadisənin girişi od qiymətinə olan çimərliyindən FOTOLAR

Hadisənin şəxsi “La Plaj” çimərliyində qiymətlər od tutub yanır.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, məşhur müğənni dünən stilist bacısı Dərya Açıqgözlə çimrəlikdə görüntülənib. Məşhur ifaçı jurnalistlərin çimərlikdəki qiymətlərin yüksək olması ilə bağlı verdiyi suala belə cavab verib:

“Bodrum onsuz da bahalı şəhərdir. Qiymətlərimiz çox normaldır, bahalı deyil. Məkanımız bu yaya damğa vuracaq".

Türkiyə KİV-lərinin məlumataına görə, Hadisənin klubuna giriş 100 TL (təxminən 50 manat), bir hamburgerin dəyəri 50 TL (təxminən 25 manat), lahmacun 35 TL (təxminən 17 manat), ayran 25 (təxminən 13 manat) TL, üç top dondurma isə 25 TL-dir.

Aytən

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.