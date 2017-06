"Sənsiz keçən ilk Atalar günüm..." - FOTO

Bir neçə ay əvvəl dünyasını dəyişən aktyor Halit Akçatepenin qızı Ebru Atalar günündə sosial mediadakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, atasının fotolarının ibarət slayd şou hazırlayan Ebru sözləri ilə izləyiciləri kövrəldib:

"Sənsiz ilk Atalar günüm. Bizlərə gülümsəməyi öyrədən, gələcəyə ümidlə baxmamıza səbəb olan "Halit ata"sız ilk dəfə Türkiyə... Sevgin o qədər istidir ki... Nə danışılır, necə təsəvvür edilir... Həsrətin boğazımda düyünlənir... Atalar günün mübarək olsun, ata".

