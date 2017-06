Azərbaycanlı taksi sürücüsü turisti hava limanından otelə 1500 manata apardı - VİDEO

Rusiyaya gələn çilili jurnalisti azərbaycanlı taksi sürücüsü aldatıb.

Milli.Az baku.ws-yə istinadən xəbər verir ki, jurnalist Dieqo Saes Miranda Domodedovo hava limanından çıxıb taksi saxlayıb. Otelə çatanda sürücü gedişhaqqı kimi ondan 50 min rubl (1500 AZN) alır.

Çilili jurnalist aldandığını başa düşərək polisə müraciət edib. Sürücünün azərbaycanlı olduğu məlum olub. O, jurnalistə pulu qaytararaq üzr istəyib.

"Mən onu aldatmaq istəməmişəm. Gediş haqqı 5 min olduğunu dedim. O, mənə çox verəndə elə başa düşdüm ki, bəxşiş verir". Taksi sürücüsü deyib.



Qeyd edək ki, ötən gün Rusiyada Konfederasiya kuboku başlayıb. Turnirin açılış matçı Rusiya ilə Yeni Zenlandiya (2:0) arasında baş verib.

Milli.Az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.