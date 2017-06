Türkiyənin Adıyaman bölgəsində yerləşən Gölbaşı ərazisində tapılan mozaika arxeoloqları təəccübləndirib.

Publika.az xəbər verir ki, iki qardaş - Kamal və Mehmet tərəfindən tarlada aşkarlanan mozaikanın 15-16-cı əsrə aid olduğu ehtimal edilir.

Digər bir ehtimala görə, mozaika Roma dövrünə aiddir. Arxeoloqlar mozaikanın strukturunu araşdırdıqdan sonra daha dəqiq informasiyalar veriləcəyini bildiriblər.

Könül Cəfərli

