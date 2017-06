Azərbaycan Respublkası daha bir şəxsi "İnterpol" xətti ilə beynəlxalq axtarışa verib.

Milli.Az report-a istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı Kamil Əmirov adam oğurluğuna cəhddə və xuliqanlıqda ittiham olunur.

Qeyd edək ki, boyu 173 sm olan K.Əmirov Azərbaycan vətəndaşıdır.

Milli.Az

