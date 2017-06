Mahsun Kırmızıgül həyat yoldaşı və qızı ilə - FOTO

Sonuncu "Vəzir barmağı" filmi ilə lazım olan reytinqi toplaya bilməyən və ziyana düşən Mahsun Kırmızıgül özünü serial sektorunda sınamaq qərarına gəlib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, xanımı Ece Binay və qızı Lavinlə Atatürk Hava Limanında obyektivlərə tuş gələn aktyor seriyabaşına 200 min lirə (təxminən 100 min manat) istədiyi üçün təklif edilən layihələri qəbul etməməsi ilə bağlı yazılanlara aydınlıq gətirib:

"Çox təkliflər olur və dəyərləndirirəm. Niyə də olmasın. Bəlkə seriala çəkildim. Amma yazılan o rəqəmlər çox gülüncdür ki... Mən də gülüb-keçdim".

Qeyd edək ki, anasının qucağında olan yaş yarımlıq Lavinin Mahsun Kırmızıgülə bənzərliyi diqqətdən qaçmayıb. Ece Binay'ın kucağından indirmediği 1.5 yaşındaki Lavin'in babasına benzerliği gözlerden kaçmadı.

Milli.Az

